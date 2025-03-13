ماتيو لاهوز يعلق على ركلة ترجيح ألفاريز

انتقد ماتيو لاهوز، الحكم الإسباني السابق، آلية تطبيق تقنية الفيديو «VAR» في ركلات الترجيح، بعد واقعة ركلة ترجيح جوليان ألفاريز، في مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بدوري الأبطال.

ريال مدريد تأهل إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-2.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعد إلغاء ركلة ترجيح سجلها جوليان ألفاريز لصالح أتلتيكو مدريد، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، حيث أكدت له أن ألفاريز لمس الكرة مرتين أثناء التنفيذ بعدما انزلقت قدمه اليسرى، وهو ما يخالف المادة 14 من قوانين كرة القدم.

قرار الحكم أثار غضب جماهير أتلتيكو، خاصة أن الإعادة التلفزيونية لم تكن واضحة تمامًا، مما زاد من الجدل حول صحة القرار.

وقال ماتيو لاهوز في تصريحات نقلتها قناة «موفيستار»: «أعتقد أنه عندما يُتخذ قرار بهذه السرعة، فلا بد أن يكون هناك دليل واضح للغاية.. ما أفتقده دائمًا هو الشفافية، أن يُسمح للحكم الرئيسي بمشاهدة اللقطة بنفسه واتخاذ قراره بناءً عليها».

وأضاف: "لو كنت مكان الحكم، لن أشعر بالراحة إذا قيل لي القرار عبر السماعة فقط، كنت سأرغب في رؤية اللقطة بنفسي، لأن هذه مسؤوليتي».

وأتم: «التكنولوجيا رائعة، لكن يجب أن تُستخدم بعيون الحكم وليس من خلال تفويض الآخرين».