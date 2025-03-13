بوتين يعلن الموافقة على وقف القتال في أوكرانيا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الموافقة على وقف النار في أوكرانيا.

وأكد بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

وأشار بوتين إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسئولين روس بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ويتكوف سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق، معتبرة هذه المحادثات "حاسمة" لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر "أكسيوس" أن هذه الزيارة قد تُفضي إلى مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين، الخميس، ولكن مسئولاً في الكرملين استبعد إجراء أي اتصال بين الرئيسين اليوم، بحسب ما أوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا أعلنتا في بيان مشترك، بعد اجتماع مسئولين من البلدين في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، على خطة لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال ترمب، الأربعاء، في اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس وزراء أيرلندا، إن "الأمر متروك لروسيا الآن"، للرد على اقتراح وقف إطلاق النار.

وأضاف: "سنعرف ذلك قريباً جداً، تلقيت بعض الرسائل الإيجابية، لكن الرسالة الإيجابية لا تعني شيئاً".