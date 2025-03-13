وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 12 مارس الجاري، إلى الساعة 06:36 بتوقيت موسكو يوم 13 مارس الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.