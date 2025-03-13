مصادر فلسطينية: سلطات الاحتلال تستولى على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية

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أفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت اليوم الخميس تحت مسمى "أمر عسكري" على مساحات تقدر بـ1200 متر مربع في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر، قولها إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ في المنطقة الشرقية، تعود لعائلة فلسطينية لأغراض عسكرية.

وكانت إسرائيل، نبت أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبان سكنية ومراكز تجارية وحدائق.

ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني.