العراق: اعتقال 22 عراقيا يروجون لحزب البعث المحظور

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال 22 متهماً بالترويج لحزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في البلاد.

وأوضح بيان لمديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني، اليوم، أنه تنفيذا للقوانين والتشريعات الرامية إلى حماية السلم المجتمعي وترسيخ مبادئ الدستور، تمكن جهاز الأمن الوطني منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على 22 متهما في محافظات مختلفة لقيامهم بأنشطة لتمجيد حزب البعث المحظور بعد معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة بموافقات قضائية.

وأضاف البيان، أن عملية الاعتقال تمت وفقا لأحكام قانون حظر حزب البعث.

وينص الدستور العراقي، على حظر نشاط حزب البعث في العراق منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أبريل 2003.

وتتولي هيئة المسائلة والعدالة الحكومية، تنظيم أوضاع البعثيين في العراق من حيث الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة إلى التقاعد.