تستضيف الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة مساء اليوم الخميس، مجموعة من الفعاليات المتنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالحديقة التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وتستمر الفعاليات حتى 21 رمضان، مقدمة أنشطة مجانية متنوعة للجمهور.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث تتواصل الليلة عروض برنامج راوي من بلدنا والسيرة الهلالية لفرقة الفنان عز الدين نصر الدين، ويستضيف مقهى نجيب محفوظ في لقاء أدبي جديد الناقد الدكتور سامي سليمان الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

كما يشهد برنامج "واحة الشعراء" أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: جيلان زيدان، حاتم مرعي، الدكتور حسن طلب، عادل الشربيني، مجيب عيد، محمود شريف، مختار عوض، مسعود جاد الله، نبيل ميصلحي، ويدير الأمسية الشاعر عزت إبراهيم، مع فقرة فنية يقدمها الفنان محمد شريف.

ويناقش برنامج "إضاءات"، ديوان "قبضة ضغط الدم.. والعصافير اللي هناك" للشاعر محمد علي عزب، في جلسة حوارية تسلط الضوء على أبرز محاوره وأفكاره.

أنشطة للأطفال وعروض فلكلورية مميزة

ويشهد البرنامج عروضا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية على المسرح الكبير بالحديقة، إضافة إلى ورش للموهوبين وورش ومعارض الجمعيات الثقافية وذوي القدرات الخاصة، ومعارض وأشغال وحرف يدوية وفنية وأنشطة مخصصة للأطفال إلى جانب ورش حكي ثقافية لحكايات وقصص تاريخية.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، بأنشطة متنوعة لإداراتها التابعة: المواهب، والنشر، والثقافة العامة، والمكتبات، والجمعيات الثقافية، والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في إداراتها التابعة: المهرجانات، والفنون الشعبية، والموسيقى، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة: ثقافة المرأة، والطفل، والشباب والعمال، والقرية، والقصور المتخصصة، وأطلس المأثورات الشعبية.

وتأتي الفعاليات ضمن برنامج احتفالات هيئة قصور الثقافة بشهر رمضان، حيث تقدم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا، إلى جانب 3000 فعالية أخرى بمختلف المحافظات على مدار الشهر الكريم.