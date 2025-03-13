متحدث الحكومة: رفع الدعم عن الوقود بنهاية 2025 مع استمرار دعم السولار والبوتاجاز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والتحريك التدريجي لأسعار الوقود للوصول إلى سعر التوازن؛ يعد من الجوانب الهامة بعملية الإصلاح.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن «الدولة مستمرة في دعم بعض المواد البترولية للحفاظ على سعر معقول ومتوازن للسولار» وذلك، باعتباره سلعة أساسية تؤثر على الكثير من الخدمات.

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى «هل ينتهي دعم الوقود بنهاية عام 2025، وبعدها يتم التعامل حسب سعر السوق العالمي؟»، قائلا: «هذا صحيح، لكن حتى مع الانتهاء من رفع الدعم، سيظل هناك دعم للسولار والبوتاجاز؛ بسبب تأثيرهما المباشر على أسعار السلع والمواطنون محدودو الدخل، ولكن سيتم تغطية هذا الجزء من الدعم بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى».

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه، متابعا: «سيتم تحريك الأسعار، ولكن سيظل الدعم على السولار، فلا يمكن أن نبيعه بسعره الحقيقي؛ لأنه سيؤثر على المواطنين من محدودي الدخل وأسعار السلع بطبيعة الحال».