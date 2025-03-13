جامعة سوهاج تحتفي بشهر رمضان بإفطار جماعي يضم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر، بحضور أكثر من ألف شخص من القيادات الجامعية، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وعدد كبير من الطلاب، إضافة إلى نخبة من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، وذلك وسط أجواء أسرية ودية ممزوجة بروحانيات الشهر الكريم.

وأوضح الدكتور النعماني أن حفل الإفطار الجماعي تقليد سنوي تحرص الجامعة على تنظيمه بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتعزيز جسور التواصل الاجتماعي بين جميع منسوبي الجامعة، وترسيخ مشاعر الود والمحبة والتآخي، في جو تسوده روحانيات الشهر الفضيل. ووجّه خالص الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد الطلاب على التنظيم المتميز، وحسن الاستقبال والضيافة، مشيدًا بخروج الحفل بالشكل اللائق باسم الجامعة العريق.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم الإعداد للحفل بشكل منظم، حيث تم تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات والتنسيق بين الإدارات، وإرسال الدعوات لكافة منسوبي الجامعة، بالإضافة إلى عمل حصر شامل للطلاب المشاركين، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وطلاب من أجل مصر.

وأضاف الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن تنظيم الإفطار الجماعي جاء بجهود كبيرة وتعاون وتفاعل بين جميع المنظمين، مما ساهم في تعزيز روح الانتماء للبيئة الجامعية، ونجاح الفعالية، ونشر البهجة والسعادة، مع تعظيم شعائر الشهر الفضيل.

كما أوضح الدكتور محمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هذا الإفطار يأتي ضمن الأنشطة التي تهتم الجامعة بتنظيمها خلال الشهر الفضيل، مؤكدين أن مائدة الإفطار الجماعي تعد فرصة لتعزيز التواصل بين جميع منسوبي الجامعة، إلى جانب تعزيز روح التعاون والتضامن بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقد شهد الحفل مشاركة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وممثلي المجتمع المدني، الذين أعربوا عن تقديرهم لرئيس الجامعة وللمبادرة التي ساهمت في خلق جو من الألفة والود بين الحاضرين.

