وسام أبو علي يقود قائمة منتخب فلسطين في معسكر مارس

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أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول قائمة فريقه التي ستخوض مباراتي الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب فلسطين نظيريه الأردن يوم 20 مارس الجاري، ثم العراق يوم 25 من الشهر نفسه، لحساب منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين لمعسكر شهر مارس الجاري على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة وتوفيق علي ومهدي عاصي

خط الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ومحمد خليل وجدي نبهان

خط الوسط: عطاء جابر ومحمد باسم وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبو وردة وبدر موسى وآدم الكايد وتامر صيام

خط الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي وزيد القنبر وخالد النبريص وأسد الحملاوي ومحمود عيد.