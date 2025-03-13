الكاس يختار 29 لاعبا لمعسكر منتخب الناشئين استعدادًا لأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري للناشئين، تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، المدير الفني، قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الودي.

ويخوض منتخب الناشئين معسكرًا وديًا بداية من اليوم، الخميس، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر إقامتها من نهاية شهر مارس المقبل وحتى 19 إبريل.

وضمت القائمة كلًا من:

عمر عبدالعزيز، ياسين حاتم، حمزة الدجوي، مهند الشامي، معاذ فوزي، محمد شريف، فارس فخري، أدهم فريد، آدم محمد، نور أشرف، باسل مدحت، عمر العدوي، بلال عطية، أنس رشدي، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد حمد، حمزة عبدالكريم، عبد الرحمن أبو اليزيد، زياد أيوب، يوسف تامر، عمر نبيل، عمر كمال، يوسف وجيه، عمر أمين، علي بسيوني، فادي وائل، عمرو عادل وأحمد إيهاب .

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلاقي بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.