قال الفنان محمد فراج، إنه أعجب بمسلسل "منتهي الصلاحية" عندما عُرض عليه، لمناقشته فكرة المراهنات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عقول الشباب، موضحا أنه يؤدي شخصية صالح الفايز، شاب عاش حياة غير مُستقرة عائلياً ولكنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والمهارة، وفي لحظات تحدث مُتغيرات تقلب حياته بسببها رأساً على عقب.

وحول مدي تأثر المُشاهدين بالشخصية التي قد تُقدم سلوك غير سوي، قال فراج في تصريحات صحفية، إن الدراما تُخلق أصلا من القصص والحواديت المُستقاة من الشارع والوقائع، والمُشاهد لن يتقبل النصيحة المُباشرة بل الأفضل والأنسب أن تُقدم بصورة غير مُباشرة حتي يكون هناك إقتناع حقيقي بما يُقدم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مؤمن جداً بفكرة البطولات الجماعية لأن الفن أصلا فعل جماعي يشترك فيه الكثيرين أمام وخلف الكاميرا، وهذه الجماعية تمنح العمل تنوع كبير وتُقدم شيء حقيقي ملموس.

وأوضح "فراج" أن هذا أول تعاون مع المخرج تامر نادي على الرغم من صداقتنا، وبمجرد أن بدأنا جلسات العمل تلاقت أفكارنا بصورة كبيرة، موضحا أنه يُحب دائما أن يتعامل مع كتاب ومخرجين مُختلفين في الأفكار والرؤي لأن ذلك يمنح الفنان طاقات كبيرة للتجدد وتقديم أنماط وأفكار غير تقليدية.

المسلسل تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، وياسيمن رئيس، وهبه مجدي، وخالد سرحان، ومحمود الليثي، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام، وملك حسن.

ويرصد المسلسل العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، حيث تدور الأحداث حول "صالح" شاب طموح يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.