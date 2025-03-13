جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي تعتزم سحب قواتها من شرق الكونغو

أعلن قادة أفارقة اليوم الخميس، انسحاب آلاف القوات من جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي كان قد تم إرسالهم لقمع التمرد في شرق الكونغو الغني بالمعادن ، حيث قتل متمردو حركة 23 مارس أو (إم 23) عددا من أفراد قوات حفظ السلام أثناء اجتياحهم المنطقة خلال العام الجاري.

وتم إرسال قوات من الدول الثلاث في عام 2023 تحت راية التجمع الاقتصادي لدول جنوب أفريقيا(سادك) ، ولكن المعارضة العامة لانتشار تلك القوات تصاعدت منذ مقتل 14 من قوات حفظ السلام من جنوب أفريقيا وثلاثة من ملاوي على يد المتمردين في يناير الماضي.

وجاء القرار بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس للتكتل المكون من 16 عضوا والذي يضم أيضا الكونغو ، وجاء بعد يوم من إعلان أنجولا أنها ستستضيف محادثات سلام الأسبوع المقبل بين الحكومة الكونغولية ومتمردي حركة إم 23.

ولم يتم الإعلان عن جدول زمني لانسحاب القوات التي يصل قوامها إلى 3000 جندي، لكن (سادك) قالت في بيان لها إنه سيكون "انسحابا تدريجيا".

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا للإذاعة الوطنية لبلاده إنه يتعين على باقي المحاربين الآخرين الانسحاب .

وقال لامولا "يجب على جميع القوات التي لم يتم استدعاؤها والأطراف غير المدعوة في هذا الصراع أن تنسحب أيضا وأن تشارك في عملية وقف إطلاق النار".

يذكر أن إم 23 هي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على التواجد في شرقي الكونغو الغني بالمعادن قرب الحدود مع رواندا، في صراع تسبب في أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ونزوح أكثر من سبعة ملايين شخص.

ويدعم المتمردين نحو 4000 فرد مسلح من رواندا المجاورة، وفقا لخبراء أمميين، وتعهدوا في بعض الأوقات بالزحف حتى عاصمة الكونغو، كينشاسا، على بعد ما يربو على 1000 ميل.