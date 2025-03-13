من المتوقع أن يستقيل وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش من الحكومة يوم الأحد المقبل، قبيل التصويت على ميزانية الدولة لعام 2025 ، وبالتالي يعود للعمل كعضو في الكنيست.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إبعاد عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" وبالتالي ضمان الأغلبية للموافقة على الميزانية.

وخوفاً من عدم التزام "عوتسما يهوديت" بالاتفاقيات، وحتى لا تسقط الحكومة ويتم تمرير الميزانية، سيستقيل وزير المالية من منصبه ويعود إلى الكنيست مكان كوريزر، مما يمنح الائتلاف صوتاً إضافياً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطط فيها سموتريتش للاستقالة من الحكومة من أجل العودة إلى الكنيست، بعدما قدم استقالته في يناير الماضي ردا على انسحاب حزب "عوتسما يهوديت" من الحكومة والائتلاف.

لكن سموتريتش تراجع في النهاية عن استقالته في اللحظة الأخيرة، بناء على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وفي الأشهر التي تلت ذلك، جرت محادثات بين الليكود وحزب "أوتزما يهوديت" وألموغ كوهين بهدف إيجاد حل يسمح لكرويزر بالبقاء في الكنيست دون المساس بأغلبية الائتلاف.

وكانت "عوتسما يهوديت" قد زعمت في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاقات يقضي بأن يوافق كرويزر على التصويت مع الائتلاف أو يعلن أنه سيصوت ضده قبل 48 ساعة، من أجل السماح لسموتريتش باتخاذ قرار بشأن العودة إلى الكنيست - لكن الائتلاف نفى هذه الأمور.