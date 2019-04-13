«حميدتي» يجدد اعتذاره عن المشاركة بالمجلس العسكري السوداني

جدد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، اعتذاره عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي، إلا بعد الاستجابة لمطالب الشعب.

وقال حميدتي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على "فيسبوك"، عقب إعلان عبد الفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري، "قررت عدم المشاركة في المجلس العسكري إلى حين الاستجابة لمتطلبات الشعب والبدء فيها".

وطالب حميدتي بتشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا، وحكومة مدنية يتم الاتفاق عليها مع جميع الأحزاب وتجمع المهنيين، داعيا إلى فتح باب الحوار، مع قيادات ورؤساء الأحزاب السياسية وتجمع المهنيين وقادة الشباب وقيادات منظمات المجتمع المدني.

كما طالب قائد قوات الدعم السريع بـ"وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور، يتم خلالها تنقيح الدستور"، وتشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد، وتنظيم انتخابات، وفق قانون يتفق عليه.

وأشار حميدتي إلى أن تكون "مهمة المجلس الانتقالي التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والإشراف على لجنة صياغة تنقيح الدستور".

وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، أمس الجمعة، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.

وقال بن عوف، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.

كما أعلن بن عوف، إعفاء كمال عبد المعروف الماحى، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له، والجمعة اعتذر حميدتي عن المشاركة في المجلس العسكري برئاسة عوض بن عوف.