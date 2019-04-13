57 مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية في القارة

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "اقتصاد افريقيا الرقمى" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، والتى افتتحتها كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولى، بحضور أمانى أبو زيد، مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى، وجوزيف موشيرو، سكرتير مجلس الوزراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كينيا، وبولا انغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات فى رواندا.

وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد البنك الدولى تخصيصه 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمى فى إفريقيا على مدار الـ10 سنوات المقبلة وتخصيص 57 مليار دولار اخرى لمشروعات البنية الاساسية بالقارة علي مدار ال 3 سنوات المقبلة.

وأعلن مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، أن البنك سيستثمر نحو 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي علي مدار الـ10 سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتى تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية، وتتضمن الاستراتيجية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى للعام الجارى، تعمل على تشجيع زيادة الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب الطاقة المتجددة، وزيادة التعاون التقني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي، فى إطار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى افريقيا 2018 بزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.

وأشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم عملية التحول الرقمى فى افريقيا والتعاون فى دعم رواد الاعمال، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأجنبية بإفريقيا فى مجال التحول الرقمى، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقيام المؤسسات الدولية بدعم الدول الأفريقية فى إنشاء بنية اساسية تؤمن جودة الاتصالات وسهولة نقل السلع والخدمات.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى اجتماع عن الاقتصادات الناشئة نظمته دولة غانا بصفتها رئيس لجنة التنمية لمحافظى مجموعة البنك الدولى.

وذكرت الوزيرة، أنه وفقا للاحصائيات الدولية فإنه من المتوقع فى عام 2050 أن يزداد عدد السكان فى افريقيا إلى الضعف خاصة شباب إفريقيا، موضحة أن التحدى الأبرز فى إفريقيا هو توظيف الشباب، لذلك يجب العمل على وضع سياسات وخطط تتيح مشاركة أكبر لقطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصادات الإفريقية.

وشاركت الوزيرة فى جلسة حول خلق وظائف جديدة وسد الفجوة فى المهارات فى البلاد الإفريقية، ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى دعم رواد الأعمال فى القارة الإفريقية، من خلال إنشاء الشركات الناشئة التى توفر فرص العمل.