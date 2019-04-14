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بومبيو: نأمل أن تكون لدينا أفكارا مختلفة تسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للنزاع

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 13 أبريل 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : السبت 13 أبريل 2019 - 11:29 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرؤية التى سوف تطرحها الولايات المتحدة في المستقبل - في اشارة واضحة لما يسمى بـ "صفقة القرن" - سوف تنطوى على تغير جوهرى عن النموذج الذى استخدم في الماضى.

وقال بومبيو - في مقابلة صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية :" نأمل أن تكون لدينا أفكارا مختلفة وفريدة من شأنها أن تسمح لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للنزاع القائم بينهما".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن اعتزامه الكشف عن " صفقة القرن " في شهر يونيو المقبل.

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