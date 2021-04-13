الدراسة 3 أيام والحضور اختيارى.. واستكمال المناهج للاستعداد للامتحانات الشهرية المجمعة



تبدأ المدارس على مستوى الجمهورية، اليوم، تطبيق مواعيد الحضور الجديدة مع بداية شهر رمضان، بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بتخفيض عدد أيام الدراسة لثلاثة أيام أسبوعيا لجميع أنواع المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة والدولية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان، إنه سيتم العمل بالجداول التبادلية لتقليل تواجد الطلاب بالمدارس، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية التى وفرتها الوزارة من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية واستكمال مناهج شهرى أبريل ومايو للاستعداد للامتحانات الشهرية.

وأوضحت أن الحضور للمدارس اختيارى، لكن على ولى الأمر إخطار المدرسة عبر إقرار برغبته فى استكمال الدراسة بالمنزل والحضور فى امتحانات شهرى أبريل ومايو، مشددة أن الاختبارات الشهرية المجمعة للطلاب فى مواعيدها المحددة، وامتحان شهر أبريل فى منهج أبريل فقط، وامتحان شهر مايو فى منهج مايو فقط.

ووجه شوقى رسالة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى مؤكدا فيها أنه يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم الخاصة بكل مادة التى أعلنت عنها الوزارة وإضافة أى معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة إذا أراد ذلك فى ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

وتابع شوقى: «أعلنا عن النماذج الاسترشادية والمحتوى المطلوب فى الامتحانات الشهرية وجداول الامتحانات المجمعة وأوراق المفاهيم، ولا يتبقى سوى أن تستعدوا فى ضوء هذه المعلومات لمنهج ٥ أسابيع فقط ولا تلتفتوا إلى أى جدل على مواقع التواصل والهدف الأساسى هو أن تتعودوا على أسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد أى داعٍ للقلق»، مشيرا إلى أن جميع الامتحانات المجمعة بالفصل الدراسى الثانى ستكون قصيرة ومباشرة، ومدة الامتحان ساعتين بعيدا عن مواعيد الفطار فى رمضان، وطالب الطلاب بالتركيز على المحتوى.

وقال مصدر بالوزارة لـ«الشروق»: إن الإدارات التعليمية انتهت من تشكيل اللجان الخاصة بوضع أسئلة الامتحانات الشهرية المجمعة، وفى انتظار تعليمات الوزارة النهائية ومواصفات الورقة الامتحانية للبدء فى وضع الأسئلة، مشيرا إلى أن مواصفات الامتحان ستكون بنفس مواصفات امتحان شهر مارس، وأن جميع المدارس ستطبق الإجراءات الاحترازية والصحية لاستقبال الطلاب طوال شهر رمضان.