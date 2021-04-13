وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان هاتفيا عملية السلام في أفغانستان

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، "مؤتمر إسطنبول" للسلام حول أفغانستان، والأوضاع في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن تشاووش أوغلو وبلينكن بحثا العلاقات الثنائية، وعملية السلام في أفغانستان ومؤتمر إسطنبول في هذا الشأن، والملف السوري، والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر أن مباحثات الوزيرين "كانت بناءة ومفيدة".

ومن المنتظر عقد "مؤتمر إسطنبول" للسلام في الشهر الجاري من أجل تسريع عملية التفاوض بين الأفغان.

من جهة أخرى، أعلن محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين أن الحركة ليست مستعدة بعد للمشاركة في مؤتمر السلام بشأن أفغانستان في اسطنبول المقرر عقده يوم الجمعة المقبل

ولكنه أضاف أن المسألة قيد النقاش الآن ، وأنه سيتم إصدار اعلان فور التوصل إلى قرار.

ولم تذكر طالبان أي سبب لعدم تمكن ممثليها من حضور المؤتمر.

يذكر أن أنقرة تخطط الآن لعقد مؤتمر رفيع المستوى مع زعماء من طالبان والحكومة الأفغانية .

وكانت الولايات المتحدة بادرت باقتراح عقد المؤتمر من أجل تسريع عملية السلام المتعثرة.

وسيكون المؤتمر ، في حال عقده ، هو ثالث اجتماع دولي حول السلام عقب اجتماعين عقدا في موسكو ودوشنبه خلال الأسابيع الأخيرة.