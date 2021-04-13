الأمن التونسي يقتحم وكالة الأنباء الرسمية لفرض تنصيب مدير محسوب على حركة النهضة

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وحدات من القوة العامة تقتحم مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء وتعتدي على صحفييها، لفرض تنصيب الرئيس المدير العام الجديد كمال بن يونس. #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) April 13, 2021
وحدات من القوة العامة تقتحم مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء وتعتدي على صحفييها، لفرض تنصيب الرئيس المدير العام الجديد كمال بن يونس. #وكالة_وات