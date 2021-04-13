«التموين»: معارض «أهلا رمضان» توفر كميات كبيرة بسعر 30 جنيها للكيلو.. وعبدالعزيز: انخفاض الأسعار بعد الأسبوع الأول الشهر



شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، ارتفاعا ملحوظًا تزامنا مع حلول شهر رمضان، ليتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 35 و39 جنيها، والبلدية ما بين 44 و47 جنيها، وكيلو البانية ما بين 70 و80 جنيها، وكيلو الأوراك ما بين 36 و38 جنيها، والدواجن الأمهات ما بين 25 و30 جنيها بحسب كل منطقة.

من جانبه، أرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن إلى آليات العرض والطلب وزيادة معدلات الإقبال، وارتفاع أسعار عوامل الإنتاج مثل العلف، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل بالمزرعة إلى ما بين 31 و32 جنيها.

وتوقع السيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، تراجع أسعار الدواجن بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، منوها إلى أن أسعار البيض مسقرة عند 31 جنيها للكرتونة بالمزارع ليصل إلى المستهلك ما بين 35 و36 جنيها للكرتونة.

ومن جانبه، أكد مدير التسويق بوزارة الزراعة أحمد فتحى، أن الوزارة قررت زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية، وخاصة اللحوم بأنواعها (بلدى وسودانى ومجمد) استعدادًا لشهر رمضان المبارك، هذا بجانب الدواجن بأنواعها (البط والفراخ والكبد والحمام والسمان)، بجانب طرح جميع أنواع الأسماك والسلع الغذائية الأخرى.

وأشار فتحى، لـ«الشروق»، إلى أن وزارة الزراعة استعدت بنحو 400 منفذ ثابت ومتحرك فى جميع المحافظات، مع طرح المنتجات بتخفيضات أقل من مثيلتها فى الأسواق المحلية بـ 30% لرفع العبء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وتابع: «سعر الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة تصل لـ 35 جنيها للكيلو، ويصل سعر البط لـ 40 جنيها، والحمام يصل لـ 45 جنيها، أما سعر السمان فيباع بـ 25 جنيها».

وأكد رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين عبدالمنعم خليل، أن أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تم ضخ كميات كبيرة من المنتج بسعر 30 جنيها للكيلو فقط.