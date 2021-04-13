رئيسا الاتحادين الألماني والإيطالي يبديان تفاؤلا إزاء حضور الجماهير في يورو 2020

أبدى رئيسا الاتحادين الألماني والإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تفاؤلا إزاء السماح للمشجعين بحضور المباريات المقررة في البلدين ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وهو ما يتطلب تقديم ضمانات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في حضور المشجعين في استادات المدن الأوروبية الـ12 المستضيفة لمنافسات البطولة، ولم يستبعد حظر حضور المشجعين في مدن لا يمكن فيها الحضور الجماهيري في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ثماني مدن، منها العاصمة البريطانية لندن التي تحتضن مباريات من بينها مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي، أنه سيجرى السماح بحضور المشجعين، لكن لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من جانب مدن روما وميونخ وبيلباو ودبلن.

ويرغب اليويفا في الحصول على إفادة من جانب المدن الأربعة بهذا الشأن قبل يوم الأحد المقبل، على أن تصدر اللجنة التنفيذية لليويفا قرارها النهائي يوم الاثنين المقبل بشأن المدن المستضيفة للبطولة المقررة في يونيو ويوليو المقبلين.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في تصريحات لقناة "زد.دي.إف" الألمانية :"نحن ببساطة نحتاج إلى ضمان أو على الأقل السماح بحضور المشجعين بنسبة 20 % من سعة المدرجات في حال سمحت الظروف الخاصة بالوباء بذلك."

وقال كيلر إنه يشعر بالتفاؤل إزاء موافقة الحكومة البافارية على ذلك في المباريات الأربع المقررة في ميونخ، ومنها مباريات المنتخب الألماني الثلاث في دور المجموعات، إلى جانب مباراة في الأدوار الإقصائية.

وقال كيلر: " مثلما وعدنا الجانب السياسي بمزيد من اللقاحات والاختبارات، يفترض أن يكون ذلك ممكنا أيضا. وبالتالي أثق في إقامة المباريات الأربع في ميونخ كما هو مقرر."

وفي إيطاليا، أدلى جابرييلي جرافينا رئيس اتحاد الكرة بتصريحات مشابهة في بيان خاصة بالعاصمة روما التي من المفترض أن تحتضن المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الإيطالي والتركي إلى جانب ثلاث مباريات أخرى.

وقال جرافينا في بيان نشره الاتحاد الإيطالي :"نعمل إلى جانب المؤسسات، وأشعر بالتفاؤل بدرجة متوسطة."

وأضاف :"أتفهم مخاوف هؤلاء الذين يحصرون أنفسهم في تحليل البيانات الحالية (الخاصة بجائحة كورونا)، ولكن يجب أن نتحلى بالشجاعة."

ويرغب اليويفا في حضور المشجعين بنسبة 25 % من سعة مدرجات الاستاد الأولمبي في روما، وهو ما يبلغ 16 ألف مشجع، حسب ما ذكره جرافينا.

وأضاف جرافينا أنه يفترض تطعيم المشجعين مع اشتراط إبراز بيان بنتائج سلبية لفحص كورونا قبل دخول الاستاد أو إظهار ما يثبت التعافي من المرض.

كذلك لم يستبعد جرافينا تطعيم المنتخب الايطالي باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في يونيو المقبل.