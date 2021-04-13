قالت إنجي علاء، كاتبة مسلسل «كوفيد 25»، إن فكرة الـ15 حلقة صعبة، نظرًا للضغط الكبير للأحداث مع مراعاة الحبكة الدرامية.

وأضافت، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن طبيعة المسلسل صعبة، نظرًا لأن الشخصيات مركبة، متابعة: «التجربة صعبة في الكتابة، لأن معظم الوقت هناك معاناة من الفيروس المتطور الخيالي في المسلسل».

وأكدت أن قصة المسلسل إنسانية، لذا فإنها ستمس مشاعر الجمهور، معربة عن سعادتها الشديدة بردود فعل الناس على البرومو التشويقي للعمل.

وذكرت الكاتبة إنجي علاء، أن النجم يوسف الشريف من أذكى الشخصيات التي عملت معهم، مضيفة أن تدخلاته تفيد العمل دائمًا.

والمسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.