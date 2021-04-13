ألمانيا تغير لقاح الجرعة الثانية لمن أخذ الجرعة الأولى بأسترازينيكا

قرر وزراء الصحة في ألمانيا، على صعيد الولايات والصعيد الاتحادي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، إعطاء الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بلقاح بيونتيك/فايزر أو موديرنا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا وكانوا أخذوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال وزير صحة ولاية بافاريا، كلاوس هولتشيك، رئيس مؤتمر وزراء الصحة مساء اليوم، "الحل الذي تم التوصل إليه يقدم حماية جيدة للناس".

وأوضح هولتشيك أنه كان واضحا خلال المشاورات التي شارك فيها توماس ميرتنس، رئيس اللجنة، أن الجرعة الثانية بلقاح يعمل بالحمض الريبوزي أي بمستحضر بيونتيك/فايزر أو موديرنا يمثل أساسا جيدا لحماية الناس بشكل فعال "ولاسيما في الموجة الثالثة".

وبشكل محدد، يوصي القرار الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا بأخذ الجرعة الثانية بعد مضي 12 أسبوعا على أخذ الجرعة الأولى "وبالنسبة للمواعيد التي تم تحديدها بالفعل للجرعة الثانية يمكن أخذ الجرعة بشكل مؤقت أيضا اعتبارا من الأسبوع التاسع بعد الجرعة الأولى".

ونص القرار على أن أخذ الجرعة الثانية بلقاح أسترازينيكا ممكن فقط في حالات فردية وبعد تحليل فردي للمخاطر بمعرفة طبيب.

كانت التوصية بقصر استخدام لقاح استرازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قد صدرت بعد ورود تقارير عن حدوث حالات تجلط في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بأخذ لقاح أسترازينيكا وقد انطبقت مخاطر الإصابة الضئيلة للغاية على الأشخاص الأصغر سنا بالدرجة الأولى.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت في الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا وأخذوا الجرعة الأولى بلقاح أسترازينيكا وصل إلى نحو 2.2 مليون شخص.