أردوغان يعلن إجراءات أشد صرامة لوقف انتشار كورونا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن البلاد أعلنت إجراءات أشد صرامة في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان إن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها لمدة أسبوعين وقد يتم تشديدها بصورة أكبر إذا فشلت في تقليل عدد حالات الإصابة.

وسيستمر بموجب القيود حظر التجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويبدأ حظر التجول في الساعة 7 مساء بدلا من 9 مساء خلال أيام العمل، وستفتح المطاعم والمقاهي أبوابها لتقديم خدمات التوصيل فقط.

وسيتم استئناف الدراسة عبر الإنترنت لجميع الصفوف باستثناء الصفين الثامن والثاني عشر ومرحلة ما قبل المدرسة، ووزعت تركيا حوالي 60 مليار ليرة كمساعدات لمكافحة الأوبئة.