زينتس: التوصية بإيقاف استخدام لقاح جونسون لن يؤثر على برنامج التطعيم في أمريكا

أعلن منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، جيف زينتس، أن توصية هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بإيقاف استخدام لقاحات جونسون آند جونسون، لن يكون لها تأثيرٌ كبير في الوقت الحالي على برنامج التطعيم في البلاد.

وقال زينتس - خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، بالبيت الأبيض نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن لقاح جونسون آند جونسون يشكل أقل من 5٪ من أكثر من 190 مليون جرعة تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس بايدن اتخذ في وقت سابق من العام الجاري إجراءات - حتى قبل الموافقة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون - لتأمين توفير جرعات كافية من لقاحي فايزر وموديرنا لـ 300 مليون أمريكي بحلول نهاية شهر يوليو المقبل.