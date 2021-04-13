رامز جلال واصفا أحمد سعد: فحولة الطرب ومحطم طحال العذارى

وصف رامز جلال الفنان أحمد سعد، بأنه «فحولة الطرب ومحطم طحال العذارى».



وقال جلال، أثناء تقديم ضيف برنامجه «رامز عقله طار»، مساء اليوم الثلاثاء، مازحًا عن طريقة نزول الفنان من السيارة: «نزلة أحمد سعد من العربية نزلة تباع.. في نحت حصل في الوش بس مهما تنحت بردو ميكانيكي»، بحسب تعبيره.



وحل الفنان أحمد سعد، ضيفًا على رامز جلال، في أولى حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الثلاثاء.



ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على المغامرات المُثيرة، إذ يخوض الضيوف تحديات ومغامرات يختبرون فيها قدرتهم على التحمل، ومن بين ضيوف البرنامج عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم محمد هنيدي، دينا الشربيني، كندا علوش، سمية الخشاب، أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، رمضان صبحي، وفرجاني ساسي.



واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي».