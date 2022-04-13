الفيوم تحصد مركز ثاني وسادس على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/2021م.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (مادة التربية الدينية)في المسابقة، وحقق طالبات الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

حيث فازت الطالبة ضحى محمود محمد إسماعيل – مدرسة الفيوم الجديدة – إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية (المستوى الأول)

كما فازت صفاء خميس محمد عبدالله – مدرسة العجميين الثانوية للبنات – إدارة إبشواي التعليمية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية (المستوى الثاني)

وفي ذلك تتقدم الأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين على مستوى الجمهورية في المسابقة، وكذلك رسالة شكر وتقدير لمعلمي التربية الدينية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل والمشاركة في المسابقات التي تنظمها الوزارة.