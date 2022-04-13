رسمياً المصرى يعلن حجز تذاكر مباراة نهضة بركان بالكونفيدرالية

أعلنت إدارة النادى المصرى عن بدء حجز تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادى وضيفه فريق نهضة بركان المغربى والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في العاشرة مساء الأحد 17 أبريل الجارى ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية النسخه 19 وذلك عبر موقع شركة تذكرتى.

وحدد مجلس إدارة النادى المصرى سعر تذكرة المباراة بقيمة 50 جنيه للدرجة الموحدة وهو ما يمثل 50 % من قيمة التذكرة الموحدة بمباريات الفريق بالبطولات المحلية وذلك حرصا من مجلس إدارة النادى على تخفيف الاعباء عن كاهل جماهير النادى من ناحية ولحاجة الفريق لحشج ومؤازرة الجماهير .

ونبهت الإدارة على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية التى تمنع تماماً دخول المباريات لغير المشجعين الحاصلين على بطاقة المشجع وتذكرة المباراة وفقاً لمنظومة تذكرت اضافه إلى أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الأمنية المتعلقة بعملية تنظيم دخول الجماهير طبقا لما قررته الجهات المعنية خلال الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة والذى تم خلاله التأكيد على الالتزام بالعدد المحدد لحضور المباراة على أن تتم عملية دخول الجماهير للاستاد من خلال البوابة الثالثة للاستاد وذلك للمشجعين الذين يحملون بطاقة المشجع الصادرة عن شركة تذكرتى كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم حمل المشجعين لأية أدوات خشبية أو معدنية أو زجاجات أو عبوات بلاستيكية فيما سيتم السماح بدخول أعلام مصر والنادى المصرى خالية من أية شعارات سياسية على أن تكون تلك الأعلام خالية من أية دعامات خشبية أو بلاستيكية علماً بأنه سيتم غلق أبواب الاستاد مع بداية المباراة مع منع دخول اى من الجماهير عقب بداية المباراة فى العاشرة مساء .

ويهيب مجلس إدارة النادى البورسعيدى الجماهير باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتى من شأنها الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومتحوراته كما يهيب بهم أيضاً بالاستمرار فى تقديم الشكل الحضارى أثناء التشجيع .