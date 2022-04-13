توزيع 4 طن مواد غذائية على الأسر المستحقة بالأقصر

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، توزيع 4 طن مواد غذائية على الأسر المستحقة على مستوى مراكز المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مديري أفرع الوحدة بالمراكز والمدن.

وأوضحت نورا عثمان، رئيس الوحدة، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني حيث سبق وتم تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة داخل المحافظة، ومنها مبادرة "فرحهم بالعيد" التي استهدفت توزيع ملابس جديدة على الأطفال المستحقين، ومبادرة "فرحتهم بالدنيا" لزواج اليتيمات، وتوزيع "كراتين رمضان"، ولحوم عيد الأضحى، ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، وتوفير الأطراف الصناعية لذوي الهمم وتكريم الأمهات المثاليات، وغيرها من المبادرات.