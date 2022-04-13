كينيا والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي، مع المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الرئيس كينياتا، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، فيما عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.