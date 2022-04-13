روسيا: أي وسائل لحلف الناتو تنقل السلاح داخل أوكرانيا أهداف مشروعة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، إن «موسكو ستواجه كل المحاولات الأمريكية والغربية، لإبطاء العملية العسكرية في أوكرانيا»، لافتًا إلى «قمع محاولات الغرب إبطاء عملية موسكو الخاصة وإلحاق الضرر بالوحدات الروسية بشدة».

وأضاف أن «أي وسائل مواصلات تابعة لحلف الناتو تنقل السلاح داخل الأراضي الأوكرانية، هي أهداف مشروعة»، وذلك حسبما أوردته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، قد صرح أن أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول.

وقال كوناشينكوف: «استسلم طوعا 1026 أوكرانيًا من اللواء 36 البحري وألقوا أسلحتهم في مدينة ماريوبول وفي منطقة مصنع "إيليتش" للصلب والحديد، بعد العمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الروسية ووحدات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية»

وأضاف «خلال الليل، دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة في سادوفوي وتشودنوف مستودعين كبيرين للمدفعية الصاروخية للقوات الأوكرانية. كما تم تدمير أربع مروحيات أوكرانية في مطار ميرغورود العسكري، طائرتان من طراز مي24 وطائرتان من طراز مي-8».

وتابع أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الروسية، شن غارات على 46 منشأة عسكرية في أوكرانيا.