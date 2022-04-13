وزير خارجية إيطاليا: قنوات التواصل مستمرة مع روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل لاتفاق سلام

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده لديها قناة مفتوحة لم تغلق أبدًا مع روسيا، وهناك أيضا قناة مفتوحة وقوية جدًا مع أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إن هناك حوار أيضا من أجل إجلاء الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا، والتواصل كان وما يزال مستمرا لا على صعيد عمليات الإجلاء وحسب، بل في مرحلة المفاوضات حيث تحدث الرئيس الإيطالي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يواصل سفير إيطاليا في موسكو نقل جميع الرسائل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

ونوه بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقدم على بادرات انفتاح كبيرة.