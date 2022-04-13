 السعودية تقدم مساعدات عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين - بوابة الشروق
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السعودية تقدم مساعدات عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 12:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 12:57 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وخاصة بولندا.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

من جهته قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، إن التوجيه الكريم يأتي امتدادا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين للتخفيف من معاناتهم.


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