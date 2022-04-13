إحالة مدير مركز شباب المعمورة للتحقيق

أحالت وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية صفاء الشريف، مدير مركز شباب المعمورة وجميع العاملين بالمركز إلى التحقيق والعاملين للإهمال وعدم التواجد، وذلك خلال جولتها ، اليوم الثلاثاء في ٦ مراكز شباب، شملت الحرية والنصر والسيوف ٢ والحرمين والمعمورة و أبوقير.

وقالت وكيل الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ٱنه خلال تفقد مركز شباب المعمورة تبين عدم تواجد أي موظف والمدير، ومستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.

وأضافت أنه تم زيارة مركز شباب الحرية والنصر وكان في استقبالها المديرين، وتم تفقد حديقة الأطفال ذوى الهمم وملاعب المركز وغرف الأنشطة المختلفة ومراكز التخاطب وتنميه المهارات.

وأشارت الشريف إلى أنها توجهت إلى بالمركز مركز شباب السيوف ٢، وتفقد المركز مبنى الإدارى مبنى المشير طنطاوى، ثم توجهت إلى مركز شباب الحرمين لتفقد المبنى الإدارى تمهيدا لافتتاحه.