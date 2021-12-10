ركلات الترجيح تؤهل الرجاء والوداد في كأس العرش المغربي

تأهل فريق الرجاء إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرش المغربي، بفوز صعب وماراثوني على مضيفه حسنية أغادير بركلات الترجيح.

التعادل السلبي حسم الوقت الأصلي والإضافي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فيها نجح لاعبو "النسور الخضراء" في تسجيل 5 ركلات بنجاح، بينما أهدر أيوب لخضر لأصحاب الأرض ليطيح بأحلام فريقه في تخطي ثمن النهائي.

وفي مباراة أخرى استضافها ملعب طنجة، حسمت ركلات الترجيح تأهل الوداد على حساب إتحاد طنجة، بعد سيناريو مشابه.

تقدم اتحاد طنجة مبكراً بتسديدة قوية من سفيان المودن في الدقيقة الخامسة، لكن الوداد نجح في التعديل بالوقت بدل الضائع الذي امتد لأكثر من 10 دقائق، فيها حصل الأحمر على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد، نفذها أيمن الحسوني بنجاح ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي وركلات ترجيح.