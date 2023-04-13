صدقت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2022.

كما اعتمدت الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021، بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تمت الموافقة على تقرير الأمانة العامة، وتقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التي يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات.

واعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الداخلية للنقابة، مع وضع مقترح للعرض على الفتوى والتشريع بخصوص التصويت الإلكتروني، في الجمعيات العمومية، ومنع الترشح لأكثر من مدتين على نفس المستوى، ومنع ترشح أصحاب المناصب القيادية والتنفيذية التي تتطلب التفرغ على منصب النقيب العام أو الرئيس الفرعي أو عضوية هيئة المكتب.

ووافقت الجمعية العمومية على عمل وثيقة تأمين المسئولية المهنية (الأخطاء الطبية) بشكل إجباري على كل الأطباء.

كما وافقت على رفع رسوم قيد الدفعات الجديدة إلى 500 جنيه للجامعات الحكومية و1500 جنيه لخريجي الجامعات الخاصة و2050 دولارا للأجانب أو المصريين الحاصلين على شهادة طب الأسنان بجنسية أخرى من جامعة أجنبية والذين لم يلتزموا بتنسيق الجامعات الحكومية والخاصة في مصر.

وناقشت الجمعية العمومية موقف النقابة وأطباء الأسنان من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومخاطبة المحليات لتوحيد تراخيص العيادات وحل أزمتها.

كما اعتمدت مصروفات الجمعية العمومية من مطبوعات وانتقالات وضيافة.

وناقشت الجمعية تعديلات لائحة أداب و تقاليد المهنة التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها (بعد حذف المادة الخامسة)، والموافقة على مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى (60 ألف جنيه).

وأكد مجلس النقابة استمرار التواصل مع مصلحة الضرائب من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من النقابة لبحث ألية تطبيق الايصال الإلكتروني.

وتم تفويض النقابات الفرعية للتعامل مع المحليات في المحافظات لحل مشاكل الأطباء في التراخيص وتفويض النقابة العامة في حال الحاجة للتواصل مع الوزير المختص.