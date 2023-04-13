هورنر يؤكد بقاء المدير التقني لريد بول لسنوات مقبلة

قال كريستيان هورنر، رئيس فريق ريد بول، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا – 1 أن أدريان نيوي، المدير التقني للفريق، سيبقى "لسنوات عديدة مقبلة" مع ريد بول، وسط تكهنات بشأن مستقبله.

وذكرت تقارير إخبارية أن نيوي في طريقه للرحيل عن ريد بول، بطل العالم في فئة الصانعين بسباقات فورمولا – 1، لاسيما مع اقتراب انتهاء عقده مع الفريق

ونفى هورنر الحديث عن أن نيوي قد يكون في طريقه للرحيل عن الفريق، حيث قال لشبكة (سكاي سبورتس) الرياضية "قلبه لا يزال في فورمولا - 1 والتزامه تجاه الفريق مستمر".

أضاف رئيس ريد بول "نحن لا نتحدث عن العقود أو طول مدتها، لكنه سيبقى هنا لسنوات عديدة قادمة".

أوضح هورنر "ستكون هناك دائما شائعات بشأن هذا الأمر، هذه هي فورمولا – 1".

واختتم هورنر حديثه قائلا "إنه جزء مهم ومشهور من فريقنا. من الرائع أن يكون معنا على المدى الطويل، وأن يشارك أيضا في بعض الأمور التي نشارك فيها الآن".