واشنطن بوست: شاب عشريني مولع بالأسلحة وراء تسريبات البنتاجون

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية تتضمن عمليات تقييم وتقارير استخبارية بشأن أوكرانيا وروسيا، هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة إن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية "ديسكورد"، تضم حوالي عشرين رجلا وفتى يجمعهم "الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري ".

وبدأ المسرب المعروف باسم "OG"، بنشر رسائل على المنصة العام الماضي تضمنت استخدام مصطلحات عسكرية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه في الأشهر التي تلت ذلك، نشر المسرب رسائل ظهر فيها وكأنه يقوم بنسخ معلومات سرية من وثائق أمريكية.

وكتبت الصحيفة عن الرسائل التي نشرها الشاب مجهول الهوية نقلا عن صديقه: "وأشار إلى أنها كانت، على ما يبدو، عبارة عن نصوص شبه حرفية لوثائق استخباراتية سرية أشار OG إلى أنه أحضرها إلى المنزل من وظيفته في "قاعدة عسكرية"، والتي رفض العضو تحديدها".

وتابعت الصحيفة بالقول إن "OG" زعم أنه " أمضى جزءًا من يومه على الأقل داخل منشأة مؤمنة تُحظر فيها الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والتي يمكن استخدامها لتوثيق المعلومات السرية الموجودة على شبكات الكمبيوتر الحكومية أو التخزين المؤقت من الطابعات".

وقال عضو مجموعة الدردشة التي تسربت الوثائق عبرها لـ"واشنطن بوست"، عن صديقه: "لقد أراد أن يبقينا على اطلاع" وأضاف بالقول إن "OG" ظن أن المعلومات التي لديه من شأنها حماية الآخرين من العالم المضطرب حولهم، وفقا للتقرير.

من جهتها، قالت منصة "ديسكورد" في بيان أمس الأربعاء إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا رسميا بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاجون) الأمر إليها في ما يبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات.

وقد نُشرت صور لمستندات حساسة على "ديسكورد" ومنصات أخرى مثل "فور تشان" وتليجرام وتويتر. وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.