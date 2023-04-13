الرئيس البرازيلي يصل إلى مدينة شنغهاي الصينية

وصل الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، إلى مدينة شنغهاي الصينية في زيارة دولة للصين.

ووصل الرئيس البرازيلي إلى شنغهاي الليلة الماضية ومن المقرر أن يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينج، في بكين غدا الجمعة، قبل أن يختتم زيارته بعد غد السبت، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وتقول الحكومة البرازيلية، إنه من المتوقع أن يوقع الجانبان ما لا يقل عن 20 اتفاقية ثنائية خلال رحلة لولا دا سيلفا، ما يؤكد التحسن في العلاقات مع أكبر شريك تجاري في أمريكا الجنوبية بعد فترة صعبة تحت حكم الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو.

وفي شنغهاي، سيحضر لولا دا سيلفا تنصيب الرئيسة اليسارية السابقة للبرازيل ديلما روسيف رئيسة جديدة لبنك التنمية المدعوم من الصين.

ووفقا للحكومة البرازيلية، من المتوقع أن يناقش لولا دا سيلفا خلال اجتماعه مع شي التجارة والاستثمار وإعادة التصنيع وانتقال الطاقة وتغير المناخ واتفاقيات السلام.