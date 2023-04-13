الصين تواصل الضغط العسكري على تايوان بعد انتهاء التدريبات

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ذكرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس أن الطائرات الحربية والسفن الصينية لا تزال تعمل حول الجزيرة بعد أيام من إعلان بكين انتهاء مناوراتها الحربية رسميا.

وقالت الوزارة إنه تم رصد 26 طائرة وسبع سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حتى الساعة 0600 صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش الأربعاء). ومن بين هذه الطائرات 14 طائرة حربية صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأضافت الوزارة أكس الأربعاء أنه تم رصد 35 طائرة وثماني سفن صينية في اليوم السابق.

ويعمل استعراض العضلات العسكرية الصينية على تخويف تايوان والتحذير من مساعي الاستقلال.

وأجرت الصين تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أيام ردا على اجتماع رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي. وقالت بكين إن التدريبات انتهت يوم الاثنين.

وهناك حكومة مستقلة في تايوان منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.