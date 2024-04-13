مصادر إيرانية: أكثر من 100 طائرة مسيرة تصل سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل

وصلت أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية إلى سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحرس الثورري افيراني بدء هجوم بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا"، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقال الحرس الثوري في بيان: "ردا على جريمة النظام الصهيوني في مهاجمة القادة في دمشق، نفذت القوة الجو-فضائية عملية ضد أهدافا معينة في أراضي النظام الصهيوني بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ".

وذكرت هيئة البث الرسمية وقناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصتان أنّ "تقارير تشير إلى أنّ إيران أطلقت عشرات المسيرات متجهة إلى إسرائيل".