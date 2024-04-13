وزارة الخارجية الألمانية تحث المواطنين الألمان على مغادرة إيران

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دعت وزارة الخارجية الألمانية كل المواطنين الألمان في إيران إلى مغادرة البلاد.

وفي الوقت نفسه، حذرت الوزارة من السفر إلى إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الاتحادية، مساء الجمعة، أن "التوترات الحالية في المنطقة، خاصة بين إسرائيل وإيران، تنطوي على خطر حدوث تصعيد مفاجئ".

وقالت الوزارة في برلين، إن الوضع الأمني قد يتدهور سريعا بدون تحذير.

وأكدت، "لا يمكن استبعاد أن يؤثر أي تصعيد على طرق النقل الجوي والبري والبحري مع فرض قيود ممكنة على دخول إيران والخروج منها".

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه يتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل "عاجلا وليس آجلا" في ظل تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وأشار بايدن إلى أنه لا يريد الخوض في التفاصيل بشأن المعلومات السرية التي حصلت عليها واشنطن بشأن خطط طهران.

وقال: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، وسندعمها وسندافع ونساعد في الدفاع عنها وإيران لن تنجح".