قتلى وجرحى إثر غارات جوية روسية على أوديسا وخاركيف

لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب ثمانية آخرون في هجمات صاروخية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليه كيبر في قناته على تطبيق تليجرام مساء الاثنين.

وتضررت البنية التحتية المدنية، ومن بين ذلك عدة مبان سكنية.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة خاركيف، التي تبعد ما يزيد قليلا عن 30 كيلومترا من الحدود الروسية، لهجوم بالقنابل المنزلقة، حسبما أفادت سلطات المدينة.

وأصيب مدنيان في ذلك الهجوم، كما لحقت أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق.

يشار إلى أن أوكرانيا تتصدى لغزو روسي منذ أكثر من عامين.

ويطلق الجيش الروسي الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الرئيسية في خاركيف وأوديسا بشكل يومي تقريبا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج إنه عندما يفشل حلفاء الناتو في تسليم الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا في الوقت المحدد "يدفع الأوكرانيون الثمن".

وقال ستولتنبرج في كييف: "نقص الذخيرة مكّن الروس من المضي قدما على طول خط المواجهة"، وأشار بشكل خاص إلى الولايات المتحدة بسبب العملية المستمرة التي تتبعها واشنطن في إرسال مزيد من المساعدات العسكرية.

وأضاف أن "الحلفاء الأوروبيين لم يسلموا كمية الذخيرة التي وعدوا بها"، في إشارة إلى عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا في غضون عام.

كان الأمين العام يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة عندما أعرب عن انتقاده.

وقال ستولتنبرج: "غياب الدفاع الجوي جعل من الممكن لمزيد من الصواريخ الروسية ضرب أهدافها".

وأضاف: "إن الافتقار إلى قدرات الضربات العميقة جعل من الممكن للروس تركيز المزيد من القوات، ونحن نرى عواقب ذلك الآن".

وشكر زيلينسكي ستولتنبرج على دعمه وشدد على أنه لا يتوقع المزيد من التأخير في تسليم المساعدات العسكرية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وسلط ستولتنبرج الضوء على قرار إسبانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت. وقال إنه يتوقع المزيد من الإعلانات عن دعم أوكرانيا قريبا.

وكثفت روسيا مؤخرا غاراتها الجوية على أوكرانيا بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة والقنابل الانزلاقية.