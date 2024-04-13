محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين جوده حياة المواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع سوزن محمد راضي مدير وحدير الريف المصرى بالمحافظة ونفيسة عبد السلام على مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء – أهم المشروعات التي تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها، وجار استكمال أعمال المرافق لها.

كان محافظ أسيوط، قد وجه قيادات المحافظة بسرعة تشغيل المشروعات التي تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية، فضلا عن تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التي تم نهوها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

يذكر أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.