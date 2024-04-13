فيديو متداول لعملية استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات

أظهر مقطع فيديو قوات كوماندوز تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة مروحية اليوم السبت، وهو هجوم منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأظهر الفيديو الهجوم الذي أبلغت عنه في وقت سابق عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني.

ولم تقدم أي تفاصيل بشأن الصعود على متن الطائرة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة في الإمارات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وشارك مسئول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، مقطع الفيديو مع وكالة "أسوشييتد برس"، حيث يوضح نزول رجال الكوماندوز على مجموعة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.

وأمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: «لا تخرجوا»، ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة حيث ينزل المزيد من الكوماندوز على سطحها ويمكن رؤية أحد الكوماندوز راكعاً فوق الآخرين لمنحهم غطاءً نارياً محتملاً.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تتمكن على الفور من التحقق من الفيديو، إلا أنه يتوافق مع التفاصيل المعروفة للعملية، ويبدو أن المروحية المعنية هي واحدة كتلك التي يستخدمها الحرس الثوري، الذي نفذ غارات أخرى على السفن في الماضي.

فيديو يظهر قوات كوماندوز إيرانية تهبط من مروحية وتستولي على سفينة تجارية في مضيق هرمز .. ومصادر للعربية تكشف: السفينة برتغالية مملوكة جزئياً لشركة إسرائيلية#العربية pic.twitter.com/j68ojInss2 — العربية (@AlArabiya) April 13, 2024

في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

ومن المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن. Zodiac Maritime هي جزء من مجموعة Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، وفق شبكة العربية.

وتم تحديد موقع السفينة MSC Aries آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.