وصول 50 طن مساعدات لمطار العريش من بلجيكا والإمارات لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرتين تنقلان مساعدات إغاثة لقطاع غزة من بلجيكا والإمارات .

وأكد مصدر بشمال سيناء وصول طائرة من بلجيكا تنقل 31 طنا من المساعدات الطبية، كما هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة تنقل 19.5 طن مواد غذائية.

وبلغ عدد طائرات المساعدات والوفود التي وصلت لمطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 750 طائرة، حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرات نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم، بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.