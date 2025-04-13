وزير التجارة الأمريكي: إعفاءات الرسوم على الأجهزة الإلكترونية هي إجراء مؤقت

أعلن وزير التجارة الأمريكي هاوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن الإعفاءات الجمركية التي أُعلنت يوم الجمعة على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ليست سوى مهلة مؤقتة، وذلك إلى حين وضع إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجا جديدا خاصا بصناعة أشباه الموصلات.

وقال لوتنيك في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة (إيه بي سي) إنه تم إعفاء هذه الأجهزة من الرسوم الجمركية المتبادلة، "لكنها مشمولة في الرسوم الجمركية الخاصة بأشباه الموصلات، والتي يُتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال شهر أو شهرين على الأرجح".

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها ستستثني الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، وهي خطوة من شأنها أن تساهم في الحفاظ على انخفاض أسعار الأجهزة الاستهلاكية الشائعة التي لا تُصنع عادة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "آبل" و"سامسونج"، وكذلك مصنّعو الرقائق مثل "إنفيديا"، من هذه الخطوة، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المستقبلية قد تحدّ من الانتعاش المتوقع في أسهم التكنولوجيا غدا الاثنين.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن المنتجات مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأقراص الصلبة والشاشات المسطحة، وبعض أنواع الرقائق الإلكترونية، ستُعفى من الرسوم. كما يشمل الإعفاء الآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، مما يعني أنها لن تخضع للرسوم الحالية البالغة 145% المفروضة على الصين، أو الرسوم الأساسية البالغة 10% المفروضة على دول أخرى.

وتُعد هذه أحدث خطوة ضمن سلسلة من التغييرات التي تجريها إدارة ترامب في خطتها الواسعة لفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من معظم دول العالم. وأوضح لوتنيك في تصريحاته اليوم الأحد أن تغييرات أخرى لا تزال قادمة، من بينها سياسة خاصة بصناعة رقائق الحواسيب.