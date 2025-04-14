قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه "حان وقت اختباء الإرهابيين، لكن ذلك لن يُجدي نفعا".

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": مقاتلونا سيجدوا الارهابيين، وسيُقدمونهم للعدالة".

وأكد ترامب "لقد تخلصتُ للتو من البيروقراطية الخطيرة التي فرضها (الرئيس السابق) جو بايدن، ومنحت مقاتلينا القوة من جديد، تماما كما فعلتُ في حربنا ضد داعش، الذي قُضي عليه تماما في ثلاثة أسابيع بقيادة الجنرال دانيال كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد".

وأكد الرئيس الأميركي "دعم الشعب الصومالي، وعدم السماح للحوثيين بالتسلل للصومال ، سنساعدهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء لبلادهم".