القبض على المتهم بقتل شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مهندس زراعي؛ لاتهامه بقتل شقيقه؛ بسبب خلافات بينهما حول الميراث بمركز أبو حماد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو محمود، 48 عاما، موظف بمدرسة، مقيم بمركز أبو حماد، وذلك في أرض زراعية مصابا بطلق ناري.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، مهندس زراعي، وأنه قد قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5035 جنح مركز أبو حماد لسنة 2025، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.