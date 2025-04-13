مطاحن شرق الدلتا تبيع كل أصولها في سيناء

قررت الجمعية العامة غير العادية لمطاحن شرق الدلتا، بيع كل الأصول التابعة للشركة بشبه جزيرة سيناء، وفق صحيح القانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنمية شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى البورصة المصرية أن الأصول التي ستبيعها في شبه جزيرة سيناء تضم أراضي ومباني ومطحن تمويني ومعدات وأجهزة.

وأوضحت الشركة أن القيمة البيعية لتلك الأصول غير معلومة للشركة، مع تعلية ناتج البيع كإحتياطي رأسمالي يستفاد منه في شراء أصول عقارية وأخرى والتي تحدد في مناطق خارج نطاق الحظر بالنسبة لغير المصريين، وكذلك استغلال الحصيلة في الخطط الاستثمارية مثل تطوير المطاحن القائمة لرفع كفاءتها.